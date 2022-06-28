Зеленський показав запис відеокамер, з моментом влучення російської ракети в ТЦ «Амстор» у Кременчуці

Шість країн Ради Безпеки ООН, а також Україна, оприлюднили спільну заяву із рішучим засудженням російських ракетних ударів по українських містах, у тому числі в торговельному центрі Кременчука, та висловили повну підтримку українському народу. Уже відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених в Кременчуці, з яких 25 госпіталізовано.

Текст документа оприлюднило на своїй сторінці Постійне представництво США при ООН, передає Укрінформ. «Ми, члени Ради Безпеки, а саме Франція, Ірландія, Норвегія, Сполучене Королівство, Сполучені Штати й Албанія, до яких приєдналася Україна, підтверджуємо нашу повну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів»,- наголошується у спільній заяві.

Президент України Володимир Зеленський закликає позбавити російську делегацію можливості маніпулювати ООН.

«Статут ООН дає всі важелі, щоб вплинути на будь-якого порушника правил організації, на будь-якого агресора, на будь-яку державу терориста. Я закликаю вас скористатися цими важелями. Обов’язково. Обов’язково позбавити російську делегацію можливості маніпулювати ООН. Обов’язково робити неможливим перебування Росії в Радбезі, поки її терор продовжується», – сказав Зеленський, виступаючи на спеціально скликаному засіданні Ради безпеки ООН.

Президент наголошує, що усі дії Росії потрібні отримати юридичну оцінку.

«Обов’язково створити трибунал для розслідування усього, що наробили російські військові проти українців. І обов’язково на рівні ООН дати визначення поняттю державний тероризм. Усі дії Росії потрібні отримати юридичну оцінку. Глобальні санкції за те, що вона руйнує міжнародний правопорядок», – додав він.

Президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні показав запис з відеокамер, які зафіксували удар російською ракети по торговому центру «Амстор» в Кременчуці.