Зеленський «наїхав» на союзників, назвавши «найголовнішим ворогом» повільне постачання зброї. Головніше рашистів?

Президент Володимир Зеленський назвав “найголовнішим ворогом” повільні постачання озброєння від союзників. Про це він сказав на брифінгу в Швеції.

За його словами, саме час – найбільша проблема. Для того, щоб навчитися працювати з деяким озброєнням, потрібні місяці навчань.

“Потім треба ще місяці постачання. і іноді ти можеш бути вже з технікою, а ворог штовхає тебе назад, на не такі захищені позиції. Тому, мені здається, що все пов’язане тільки з цим. Не можна сказати, що Україна отримала пакети. Ми вдячні партнерам, США, великий пакет проголосований в Конгресі. Але за цим пакетом після голосування ще кроки узгодження, а потім постачання, а якщо це якась нова техніка, то навчання. Тобто від моменту акцептування пакету до моменту використання може пройти пів року і більше. І це, мені здається на сьогодні, найголовніший наш ворог. Це – повільне постачання”, – сказав він. // LB.ua