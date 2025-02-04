Зеленський показав відео наслідків удару росіян по Ізюму
Президент Володимир Зеленський показав відео з наслідками російського балістичного удару по центру міста Ізюм, у Харківській області.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео він опублікував в Telegram.
Станом на зараз відомо, що є постраждалі – 20 людей поранено. На жаль, п’ятеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким.
“Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя”, – написав Зеленський.