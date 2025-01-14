Зеленський про заклики знизити мобілізаційний вік: Спочатку треба укомплектувати бригади технікою

У Збройних силах України налічується близько ста бригад, і всі вони потребують доукомплектації. Це має бути у пріоритеті партнерів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, відповідаючи на запитання, чи повернулися до порядку денного питання зниження мобілізаційного віку.

“Ми чули багато сигналів по мобілізаційному віку наших військових. Представники колишньої адміністрації (президента США – ред.), деяких країн НАТО посилають відповідні сигнали. Я не буду давати чітку цифру, але у нас більше ста бригад, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки – броньованої, артилерійської”, – розповів Зеленський.

Він наголосив, що необхідно укомплектувати бригади відповідною технікою.

“Всі запити є у наших партнерів. Це найголовніше, що людина повинна бути захищена, повинна мати необхідну зброю, знання. Мені здається, цим партнери повинні насичувати українську армію передусім”, – зауважив Президент.

Як повідомлялося, номінований Дональдом Трампом на посаду радника президента з нацбезпеки Майк Волтц вважає, що в Україні потрібно знизити мобілізаційний вік до 18 років через проблеми з людським ресурсом, і заявив, що нова адміністрація президента США проситиме про це.