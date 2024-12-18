Зеленський про зниження мобілізаційного віку: чули сигнали партнерів, але розмова нечесна
Україна чула сигнал від своїх партнерів про зниження мобілізаційного віку. Однак треба звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Le Parisien.
Він нагадав, що у сучасній війні мова йде не лише про “сидіння у траншеях”, а й про використання дронів, артилерії, далекобійної зброї та авіації.
“Без прикриття неба як можна штурмувати й йти вперед? І лідери це знають. І тому це знаєте такі політичні ігри. Авжеж чим молодша людина, тим вона фізично сильніша. Але для мене дуже важливо зберегти життя наших людей, зберегти життя нашої молоді. І тому дуже важливо передусім звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового”, – підкреслив Зеленський.