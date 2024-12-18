Зеленський про зниження мобілізаційного віку: чули сигнали партнерів, але розмова нечесна

Україна чула сигнал від своїх партнерів про зниження мобілізаційного віку. Однак треба звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Le Parisien.

“У нас мобілізаційний вік з 25 років. Від деяких лідерів ми чули сигнали, що “давайте знижуйте вік мобілізації”. Я вважаю, що на сьогодні це не чесна розмова. Я це публічно і не публічно лідерам говорив. Просто це не чесно. Сучасна війна інша”, – розповів Зеленський.