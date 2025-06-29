Президент Володимир Зеленський присвоїв загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”.

Про це йдеться в указі президента від 29 червня:

“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Устименку Максиму Юрійовичу – полковнику (посмертно)”.

У ніч на 29 червня під час ракетно-дронового удару по Україні загинув пілот F-16, льотчик 1 класу Максим Устименко.

Мав 4-річного сина і навчався з “Джусом”: що відомо про пілота F-16, який загинув під час атаки РФ. // УК