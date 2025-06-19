Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №412/2025 призначив нового командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

“Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України”, – йдеться у документі.

Шаповалов – бойовий офіцер із багатим досвідом. Народився у 1978 році у Кіровоградській області.