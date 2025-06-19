Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ
Ним став Геннадій Шаповалов.
Президент України Володимир Зеленський своїм указом №412/2025 призначив нового командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.
“Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України”, – йдеться у документі.
- У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само з відзнакою — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.
- Пройшовши всі сходинки військової кар’єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.
- За плечима бойового офіцера Національний університет “Острозька академія” за спеціальністю “Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії”.
- Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.
- Його призначили командувачем ОК “Південь” у квітні 2024 року.
- Цю посаду Шаповалов залишив у лютому цього року, стало відомо, що він очолить українську команду при NSATU у німецькому місті Вісбаден.
- 1 червня стало відомо, що Михайло Драпатий подав у відставку через трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули українські військові.
- 3 червня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Драпатий призначений командувачем Об’єднаних Сил.