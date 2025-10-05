Зеленський: Путін сміється із Заходу, немає достойної реакції світу на обстріли

Президент Володимир Зеленський розкритикував відсутність “достоїнної, сильної реакції” світової спільноти на постійне збільшення ударів Росії по цивільній інфраструктурі України. За його словами, саме мовчання Заходу дає Путіну підстави продовжувати агресію.

Про це йдеться у зверненні Зеленського у неділю, 5 жовтня:

“Немає достойної, сильної реакції світу на все те, що відбувається. На постійне збільшення масштабу й наглості ударів. Саме тому Путін це робить: він просто сміється із Заходу, із того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь”.

Зеленський наголосив, що Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари, і зараз відверто намагається знищити цивільну інфраструктуру — зокрема газову інфраструктуру та енергосистему напередодні зими.

“Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротись, щоб світ усе ж таки не мовчав і щоб Росія відчула відповіді”.

Зеленський також вказав на значну роль західних і міжнародних ланцюгів постачання у створенні озброєнь, які застосовує Росія.

“Кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон — це, зокрема, й компоненти, які постачаються в Росію досі з країн Заходу, з різних країн поруч із Росією”.

Президент надав приклади: в одній аеробалістичній ракеті “Кинджал” міститься 96 компонентів іноземного виробництва, багато з яких критичні й не виробляються в самій Росії. За оцінкою Зеленського, майже 500 дронів, застосованих у нічній атакі, містять понад 100 тисяч компонентів іноземного виробництва, серед яких деталі, виготовлені в США, Китаї, Тайвані, Британії, Німеччині, Швейцарії, Японії, Республіці Корея, Нідерландах та інших країнах.

Зеленський закликав до посилення контролю за експортом критичних компонентів і більш рішучих дій міжнародних партнерів проти постачань, які підтримують російську військову машину. // УП