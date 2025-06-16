Зеленський: Росія пропонувала обмінювати військовополонених на депортованих українських дітей

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія пропонувала обмінювати українських військовополонених на викрадених з України дітей, що є порушенням міжнародного права.

Про це йшлося під час спільної пресконференції у Відні з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом

“Росіяни пропонували, що ми даємо їм військових, а вони нам дітей. Це поза розумінням і поза міжнародним правом. Ну це в їх дусі життя. І тому дітей треба повертати, і тут, напевно, потрібне мистецтво дипломатії”.

За словами президента, Україна залучає велику кількість країн і ініціативних людей до процесу повернення дітей.

“І тому ми залучаємо так багато країн, так багато ініціативних людей, які потроху, хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей”, – додав він. // УП