Зеленський: Убитим північнокорейцям росіяни спалюють обличчя, щоб не можна було впізнати

Президент Володимир Зеленський зазначив: Україна має підтвердження, що Росія маскує північнокорейських військових під громадян РФ, а загиблим солдатам спалює обличчя для унеможливлення упізнання.

Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі, відповідаючи на питання журналістів

Зеленський сказав, що за даними української розвідки, КНДР перекинула в Росію більше 12 тисяч солдатів. Вони вже зазнали втрат. Випадків здачі в полон північнокорейських військових наразі не зафіксовано.

“Що стосується північнокорейських військових. Поки що ми бачимо більше 12 тисяч. Чи буде більше тієї кількості, яка зафіксована нашими службами, – не знаю, подивимось.

Що стосується полонених – поки що не було. Але ми маємо відео та фото з убитими північнокорейськими солдатами. Знаходять їх практично всіх із російськими паспортами. Щоби не можна було їх впізнавати, є також у нас відео, де зафіксовано, що росіяни спалюють їм обличчя. Можуть наші служби поділитися. Я сам бачив.

Те саме вони робили зі своїми військовими: тих спалювали повністю, а кого не спалювали – залишали на землі гнити. А тут вони спалюють обличчя”. // УП