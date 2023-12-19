Зеленський: закон з мобілізацією жінок не підпишу, а з 25 років – погоджусь, якщо побачу аргументи

Мобілізації жінок до Збройних сил України не буде, оскільки президент не підпише такий закон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського .

“Жінок ні, не підпишу”, – йдеться у заяві.

Також президент сказав, що готовий підписати закон граничного віку призову на військову службу до 25 років.

“Якщо всі аргументи будуть викладені, і я побачу, що це потрібно, то з цим погоджусь”, – додав президент.

Зниження віку мобілізації

Нагадаємо, ще 30 травня Верховна рада ухвалила закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. За тоді проголосували 304 депутати.

Законопроект ініціювало Міністерство оборони України спільно зі Збройними силами України. При цьому президент України Володимир Зеленський не підписує цей закон. Таким чином, він все ще не набув чинності.

Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно заявляв, що президент України Володимир Зеленський усе ще не затвердив зниження граничного віку призову на військову службу до 25 років, оскільки це чутливе питання.