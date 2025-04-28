Зеленський заслухав доповіді спецслужб про ліквідацію вищих командирів ЗС РФ та протидію ворожій агентурі
Володимир Зеленський заслухав доповіді керівників Служби зовнішньої розвідки та Служби безпеки України.
Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Керівник СЗР доповів про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил. Справедливість неминуче приходить», – написав Президент.
Водночас керівник СБУ доповів про подальші заходи з протидії російським агентурним мережам в Україні та диверсантам.
«Хороші результати. Дякую за роботу», – зазначив Зеленський.
Він додав, що ведеться робота і над наступними санкційними кроками України: «Сьогодні мені представили матеріали, які обґрунтовують необхідність відповідних рішень. Готуються відповідні подання на РНБО».
Як повідомлялося, 25 квітня в місті Балашиха Московської області унаслідок вибуху автомобіля загинув заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ Ярослав Москалик.
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