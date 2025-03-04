Зеленський зробив заяву щодо вимог російського агресора до України

На переконання президента, нікому не вдасться змусити Україну піти на російські вимоги, поки усі в Україні будуть стояти міцно.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація не змінила своїх вимог щодо України.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців. За його словами, у Кремлі і надалі будуть вимагати відмови Києва від українських територій та скорочення армії.

“Нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України. Вони будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичної відмови від наших територій, а також – суттєвої політичної деформації України з послабленням української Конституції. І скажу, що насправді, поки ми всі в Україні будемо стояти разом і міцно, поки ми тут, ні в кого це не вийде – мир буде достойним”, – наголосив Зеленський. // УНІАН