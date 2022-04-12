Зенітні ракетні війська Повітряних сил збили 300-ту ціль з початку вторгнення рашистів

12 квітня на Сході та Півдні України, де найбільше здійснює авіанальоти російська авіація, спостерігалась не надто сприятлива погода для виконання завдань. Тож інтенсивність польотів ворожої авіації була низькою.

Втім це не завадило зенітним ракетним військам Повітряних Сил Збройних Сил України вразити ворожий штурмовик Су-25!

А це – 300-та ювілейна поітряна ціль зенітних ракетних військ, збита із початку широкомасштабного вторгнення рашистів в Україну!

Цілями ЗРВ Повітряних Сил є: літаки, вертольоти, БпЛА, крилаті та балістичні ракети.

Так тримати!

Смерть окупантам!

#stoprussia

Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces