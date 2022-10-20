«Ж*па є, а слова немає, так? Ми всі знаємо, що вони іранські…»: чиновник МО РФ проговорився про походження дронів-камікадзе

Чиновник говорив, не знаючи, що йому вже увімкнули мікрофон.

Член громадської ради при Міноборони Росії Руслан Пухов проговорився, що дрони, якими окупанти тероризують Україну – з Ірану.

Пухов обмовився під час телеефіру на російському телебаченні.

“Човен розгойдувати не будемо, тому я прошу вас сильно на цих іранських… тому що це класика історій – жопа є, а слова немає, так? Ми всі знаємо, що вони іранські, але влада не визнає”, – заявив представник Міноборони країни-агресора.

Пізніше чиновник почав викручуватися і навіть хотів відмовитися від своїх слів:

“Не пам’ятаю, щоб таке говорив, напевно, це якась постановка. Напевно, було, а можливо, не було. Не пам’ятаю, на жаль. Давно було діло. Після ковіду погано з мозком”, – сказав Пухов для “Підйом”. // УНІАН