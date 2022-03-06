Житомирщина: ворог завдав ракетних ударів по Овручу та Коростеню, є потерпілі (фото)

Пошкоджено десятки приватних будинків, деякі з них знищені вщент.

Уночі 6 березня ворог здійснив кілька авіаударів по житлових забудовах у містах Коростені та Овручі на Житомирщині. Внаслідок обстрілів зруйновано кілька десятків приватних будинків. Є потерпілі.

«Упродовж ночі з 5 на 6 березня тривали повітряні тривоги на території Житомирщини. Ворожі обстріли прийшлися на будинки мирних жителів у м. Коростені. Декілька з осель зруйновані вщент, ще низка мають пошкодження стін, дахів, вікон тощо. Серед цивільного населення є потерпілі», – повідомили в обласній поліції.

За даними ДСНС, унаслідок ракетного удару по приватному сектору Коростеня одна людина загинула, двох – травмовано. Зруйновано 10 приватних житлових будинків, один із будинків загорівся.

Співробітники ДСНС урятували 5 дітей, які були в підвалі.

Також у ночі 6 березня через обстріли стався вибух у житловому масиві приватного сектору в Овручі. Попередньо, обійшлося без потерпілих, інформують у поліції.

За даними ДСНС, унаслідок ракетного удару по приватному сектору в Овручі на Житомирщині зруйновано 15 приватних житлових будинків, з них – 5 повністю. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Нині тривають роботи із розбору завалів, відновлення комунікацій. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи місцевих відділків поліції. Вони документують наслідки воєнних злочинів ворога та надають необхідну допомогу людям.