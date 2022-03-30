Жоден фейк рф щодо негуманного поводження з її полоненими не підтвердився – Денісова

Жодне звинувачення на адресу України у начебто негуманному поводженні із росіянами, які потрапили в полон під час вторгнення російських військ в Україну, не отримало підтвердження. Тож всі такі повідомлення є спробою маніпуляції громадською думкою з боку країни-агресора.

Про це у Брюсселі під час спілкування з пресою за підсумками переговорів у Європейському Парламенті та в інших Євроінституціях заявила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відповідно до Женевської конвенції, Україна дотримується всіх правил утримання військовополонених та поводження з ними. Що стосується повідомлень, що хтось когось мучив, — в мене жодний факт не підтвердився. За такими повідомленнями в ЗМІ, ми зверталися (за свідченнями — ред.), що хтось чинив якісь утиски. Були відповідні перевірки та опитування самих військовополонених, але факти не підтвердилися. Це кіно, яке знімають самі росіяни, і потім поширюють ці фейки», — сказала Людмила Денісова.

За її словами, частина російських військовополонених поки знаходяться у військових частинах, там, де були взяті в полон. При цьому всі їх права дотримуються, включаючи право на носіння форми одягу (у кого він залишився), а також правила окремого утримання рядового та офіцерського складу. Військовополонені отримують медичну допомогу, харчування та засоби для особистої гігієни.

«Я сама відвідала таких військовополонених, які знаходяться в місті Києві. Їх було 23 рядових та 10 офіцерів. Більша частина рядового складу самі здалися в полон. Вони замість навчання чомусь опинилися в Україні, потрапили в якусь засідку, щось вибухнуло, вони розбіглися , і потім блукали по лісах від двох до п’яти діб, після чого вийшли в українські села та здалися місцевим мешканцям. Офіцери були в ранзі від майора і до полковника. Жоден з цих людей не висловив будь-яких скарг на погане ставлення. Солдати взагалі говорили, що до них тут ставляться краще, ніж їхні військові командири», — сказала Уповноважена Верховної ради з прав людини.

Вона підтвердила, що всі російські військовополонені, що отримали поранення, отримали необхідні медичні маніпуляції, включаючи операції та перев’язки, були забезпечені ліками та харчуванням. Всім військовополоненим надали можливість зателефонувати своїм рідним, повідомити про те, де вони знаходяться.

«З цих 33 людей 19 погодилися, щоб я зателефонувала та повідомила рідним, що в них все гаразд, що я й зробила… Вони говорять, що до того півтора місяця блукали територією російської федерації, типу, ще на навчаннях, і за цей час навіть не могли помитися. А тут (у полоні – ред.) можна і помитися, їх тут нагодували, одягнули та забезпечили добре ставлення. Серед рядового складу були «строковики». Тож твердження, що серед них не було військовослужбовців строкової служби – це брехня. Цим хлопцям — по 19 років», — повідомила українська правозахисниця.

Як повідомлялося, 24 лютого 2022 року путінська росія розпочала військову агресію проти України, масовані обстріли та бомбардування житлових районів українських міст та селищ, що призвело до масових жертв серед мирного населення та примусило мільйони людей покинути свої домівки.

Збройні Сили України та підрозділи Територіальної оборони чинять мужній опір агресору, знищують військову техніку та особовий склад російської армії. За попередніми оцінками, більше 1000 російських військовослужбовців були захоплені в полон або здалися самі. Ці військовополонені отримують поводження та захист відповідно до норм Женевської конвенції.