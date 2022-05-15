Журналісти детально розповіли про іноземний легіон, який воює у складі ЗСУ (відео)

Це унікальне формування з кількох десятків тисяч бійців 30 національностей.

Кілька десятків тисяч воїнів 30 різних національностей, які воюють у складі ЗСУ з використанням західних доктрин — ось що таке іноземний легіон. Вони пройшли хрещення вогнем на Харківщині і взяли участь у звільненні кількох населених пунктів. Журналісти поспілкувалися з легіонерами і детально розповіли про цей унікальний підрозділ.

Відповідний сюжет з передової випустила команда ТСН, а розмовляв з іноземними бійцями кореспондент Андрій Цаплієнко.

Члени інтернаціонального легіону повністю законно воюють на боці України. Не кожен з добровольців, хто вступив до підрозділу, витримав тяготи війни — занадто важко. Однак солдати, які вирішили залишитися, налаштовані боротися за нашу країну до перемоги.

Цаплієнко зміг поспілкуватися на передовій з Радом, американцем філліпінського походження. Він чотири роки служив у морській піхоті США, а тепер удосконалює свої навички в Україні.

«Моя спеціалізація — часом кулеметник, часом гранатометник. На всі руки майстер — працюю навіть з Javelin. Речі, які вимагають тижнів або місяців навчання в західних арміях, ми тут вивчаємо за кілька днів», — повідомив Рад.

Свої вміння бійці підтягують із застосуванням реального озброєння. Однак зброю намагаються економити — занадто дорого даремно стріляти з того ж Javelin.

Воїни іноземного легіону розділені на кілька батальйонів. Команда ТСН спілкувалася з солдатами з «Вовкодава». У це угруповання входять бійці з США, Ірландії, Хорватії, Бразилії, Японії і так далі. Однак ключові посади займають українські офіцери.

Легіонери укладають стандартний контракт з ЗСУ, але в ньому є одна поправка. Іноземним воїнам дозволяється розірвати його в будь-який момент. Деякі солдати так і чинили після першого бойового хрещення. Реальність війни в Україні виявилася занадто суворою. Залишилися, за словами нашого офіцера, «сильні духом, сильні фізично, переконані у своєму рішенні».

Один з таких сміливців — морський піхотинець Кріс. Він вважає себе щасливчиком, так як повернувся без пошкоджень з Іраку і вижив під час обстрілу Яворівського полігону.

«Після того обстрілу я сказав собі: «Можливо, тепер мій досвід допоможе врятувати якогось 18-річного хлопця на полі бою». А ще я подумав, що ця війна варта того, щоб у ній перемогти», — повідомив Кріс.

УНІАН