Журналісти Financial Times розкрили схему, за якою Росія таємно продає вкрадене в України зерно

Журналісти ознайомилися з документами і показали на одному з прикладів, як Росія вивозить крадене на окупованій частині України зерно.

Росія незаконно продає зерно, вкрадене на окупованій території України, підробляючи документи та маніпулюючи рухом суден.

Журналісти Financial Times провели розслідування й показали одну з тіньових схем, як РФ торгує зерном, вкраденим на окупованих територіях Запорізької області.

Документи, вивчені FT і в яких простежується шлях партії пшениці вагою 2675 тонн, були підтверджені супутниковими знімками, даними транспондерів, доставки, спостереженнями за суднами на півночі Туреччини та інтерв’ю з контрабандистами і торговцями.

Ця невелика партія дає уявлення про те, як працює незаконна торгівля і як різні російські установи працюють разом, щоб прикривати приватні компанії і судна.

Як вдалося з’ясувати, для торгівлі краденим зерном окупанти 15 травня створили компанію “Державний зерновий оператор”, керівником якої став Микита Бусел, засновник двох бутік-готелів і мережі кав’ярень в центральній частині Росії.

Однак ця компанія не має ні української, ні російської реєстрації. Її завданням є крадіжка зерна у місцевих фермерів і його перепродаж на експорт. Виручені від продажу кошти йшли на підтримку російських окупантів.

Власники та менеджери українських агробізнесів, які евакуювалися з окупованого регіону, розповіли FT, що цей “Державний зерновий оператор” перепродує зерно, вкрадене з їхніх складів або зібране з полів, якими вони раніше володіли.

“Вони сфабрикували уряд, а потім сфабрикували і цю компанію. Стверджуючи, що вона буде займатися закупівлями зерна. Вони захопили наші складські приміщення. І тепер вони займаються там своєю так званою комерційною діяльністю”, – каже менеджер одного з підприємств, яке до вторгнення знаходилося в Бердянську. Він додає, що окупанти не залишають місцевим фермерам вибору – або продавати їм зерно за заниженою ціною, або його просто у них відберуть.

У рекламному ролику цієї компанії окупантів говориться, що покупці краденого зерна є в Росії, Туреччині, Сирії та Ірані. “Державний зерновий оператор”, схоже, все ще працює: щотижня він публікує списки цін за тонну, за якими змушує місцевих фермерів продавати сільгосппродукцію.

FT не змогли зв’язатися з цією компанією через жодний з доступних каналів зв’язку.

13 серпня окупаційна влада підписала документи про дозвіл на експорт 2675 тонн пшениці через Бердянськ. Щоб переконати потенційних покупців у тому, що зерно безпечне, відповідає санітарним нормам і обробляється належним чином, міська влада підготувала безліч документів про його походження. З усіма цими документами також ознайомилися журналісти FT.

У них прямо зазначено, що продавцем зерна є “Державний зерновий оператор”. Також згідно з документами, вантаж прибув з окупованої Запорізької області України.

Для транспортування краденого зерна окупанти використовували судно Pawell, яке ходить під сирійським прапором. Саме судно Pawell належить, ймовірно, фіктивної британської компанії Pawell Shipping Co LLP llpco. Однак за адресою реєстрації про таку компанію нічого не знають.

На іншому документі, підписаному також 13 серпня, капітан судна Віктор Смольський надрукував коротку англомовну записку: “Я, капітан т/х “Пауелл”, прапор – Сирія, заявляю, що припинив навантаження… Судно завантажено до повної вантажопідйомності”.

Небагато суден будуть завантажуватися в окупованому порту, оскільки це може призвести до санкцій. Однак, судна під сирійським прапором, такі як Pawell, часто заходять в окуповані українські порти, часто доставляючи вантажі прямо в Сирію.

Ще до того, як Pawell прибув на окуповану частину України, він заплутав свої сліди. Згідно з даними корабельного транспондера ais (пристрою, що передає своє місце розташування іншим суднам), 31 липня судно прибуло в Керченську протоку і стало на якір. Однак увечері 10 серпня він вимкнув транспондер і зник із радарів.

Pawell знову з’явився в Керченській протоці 15 серпня – через два дні після того, як згідно з початковими документами, судно було заповнене зерном в Бердянську.

Однак тепер був підготовлений другий пакет документів, в якому йшлося, що зерно було завантажено не в окупованому Бердянську, а в порту “Кавказ” у Керченській протоці (Краснодарський край РФ). Місцем походження зерна вказана не окупована Запорізька область, а російський Тольятті. Також був змінений і продавець зерна – ним стала компанія “Геос” російського бізнесмена Ігоря Пожидаєва.

Сам Пожидаєв заперечує, що зерно має відношення до окупованої частини України і стверджує, що має пакет документів, що підтверджують це. Однак відмовився надати журналістам хоч якийсь із них для підтвердження своїх слів.

З другим пакетом документів судно попрямувало до Туреччини і прибуло 3 вересня в порт Самсун. Крадене в України зерно намагалися продати азербайджанському бізнесменові Акбару Асгарову, але в підсумку він відмовився. “Ми тримаємося подалі від ненадійних угод”, – сказав він.

Після цього судно знову вимкнуло транспондер, а за кілька тижнів знову з’явилося на радарах у східній частині Чорного моря, проте вже без вантажу.

Кінцевим пунктом призначення став турецький порт Хопу неподалік від кордону з Грузією. Пожидаєв відмовився відповідати, хто став покупцем зерна, крім того, що воно було продано в Туреччині. Він також підкреслив, що турецьких покупців влаштували надані документи.

Крадіжка Росією українського зерна

Після окупації українських територій Росія почала красти українське майно, в тому числі зерно. Станом на 7 червня повідомлялося, що Росія вкрала до 500 тисяч тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів. Велика частина цього вантажу була доставлена в порти окупованого Криму, а потім перевезена судами, в тому числі тими, які знаходяться під західними санкціями.

Веб-сайти відстеження морських суден і експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Вони часто вимикають свої транспондери, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

У серпні посол України в Лівані Ігор Осташ заявив, що крадене українське зерно за кордон перевозять 87 суден. “Це може бути через Туреччину, це може бути безпосередньо в Сирію, це може бути в інші країни Близького Сходу”, – зазначив він.

У жовтні стало відомо, що до кінця 2022 року Росія може вивезти всього 1,8 мільйона тонн зерна з окупованих територій України. Якщо російські плани будуть реалізовані, то РФ може отримати за рахунок нелегального експорту зерна близько 600 мільйонів доларів. // УНІАН