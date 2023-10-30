Житель Запоріжжя отримав від рашистів завдання встановити бездротові відеокамери на дорозі щоб відстежувати рух ЗСУ

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру жителю Запоріжжя у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Запорізької обласної прокуратури.

За даними слідства, у вересні 2023 року чоловік погодився на пропозицію ворога сприяти російським спецслужбам у проведенні підривної діяльності проти України.

За одним із завданням кураторів він повинен був збирати та передавати інформацію щодо переміщення особового складу сил оборони України та військової техніки в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія».

На виконання отриманої в анонімний чат одного з месенджерів «інструкції покрокових дій» підозрюваний придбав бездротові відеокамери. Надалі він повинен був встановити це обладнання в електрощити, розташовані вздовж доріг обласного значення, за картою-схемою, надісланою ворогом у такий же спосіб, та якісно їх замаскувати.

За задумом представників країни-агресора, ці ґаджети повинні були фіксувати будь-який рух ЗСУ по автомагістралям південно-східних областей України, та безперервно транслювати ці відеозаписи в мережу «Інтернет».

Дії підозрюваного було викрито правоохоронцями. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час слідчих дій у нього вилучено відеообладнання та мобільний телефон, який використовувався у злочинній діяльності.

Слідство триває.

Заходи з викриття здійснювались прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в Запорізькій області.

УК