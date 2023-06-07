Жителі Нової Каховки підтверджують, що росіяни заклали вибухівку перед підривом дамби

Жителі тимчасово зайнятої окупантами Нової Каховки у Херсонській області підтверджують інформацію про те, що росіяни заклали вибухівку перед тим, як підірвати дамбу.

Про це повідомляють у Каховській міській військовій адміністрації у Telegram, передає УНН.

“Жителі окупованої Нової Каховки підтверджують інформацію про те, що росіяни заклали вибухівку перед тим, як підірвати дамбу. Ніхто з місцевих не чув прильоту. Глухий звук йшов з-під землі. Через велику кількість вибухівки підійнялася хвиля, яка вдарила по електростанції, і саме вона спричинила наймасштабніші руйнування”, – ідеться у повідомленні Каховської МВА.

Як повідомляється, близько третьої години ночі росіяни зрозуміли, що накоїли, і почали евакуювати своїх, не попередивши цивільних.