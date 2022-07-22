«Зі взводу залишився тільки я»: окупант шокований інтенсивністю боїв під Харковом (аудіо)

ЗСУ ліквідували вже 39 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Російський окупант з угрупування ворога, перекинутого під Ізюм, у розмові з подругою визнав великі втрати армії у боях за Ізюм.

Про це йдеться у черговому перехопленому розвідкою аудіозаписі.

Щоб місцеві мешканці не повідомляли українським військам дані розміщення ворожої техніки, окупанти навіть знищили вежі мобільного зв’язку.

“Усі вишки пере*бані… Тут з хох*ми боротьба була. Коротше, усі вишки пере*бані, камери пере*бали, все, щоб колони не палили”.

Окупант не утримався та розповів подрузі про великі втрати у підрозділі.

“Нас, коротше, з роти 10 людей залишилось. Було 107 людей, а залишилось 10. Четверо з них поїхали, нас залишилось шість. З першого взводу залишився тільки я. Було у першому взводі 22 людини”, – розповів військовий РФ.

Сам окупант зазначив, що отримав контузію і готується до нового наступу під Ізюмом: “Ліве вухо відмовило, ну ж*па повна”.

На прохання росіянки повертатися якомога швидше додому, він заявив, що навряд чи йому це вдасться з огляду на нещодавні втрати його угрупування: “Два дні 752-га наступала на ук**пів – і 25 пацанів просто полягло!… Ми витягували, коротше. Повний фарш…І те, що тобі кажуть у новинах – не вір цьому, не вір у це, тут повна ж*па”. // УНІАН