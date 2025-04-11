Злочини, вчинені російськими окупантами під час повномасштабного вторгнення в Україну (станом на 11.04.2025)

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 149 557 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції.

З них: 133 357 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини) 9 334 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) 4 394 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність) 317 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) та ін.