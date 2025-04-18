Злочини, вчинені російскими загарбниками під час повномасштабного вторгнення в Україну (станом на 18.04.2025)

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 150 433 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.

З них:

134 222 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини)

9 335 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

4 398 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність)

317 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) та ін.

Джерело: Національна поліція України