Злочини, вчинені військовими рф під час повномасштабного вторгнення в Україну (станом на 24.11.2022)
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 45 190 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.
З них:
33 870 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни)
9 074 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)
2 064 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність)
97 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада)
37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія) та ін.