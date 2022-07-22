«Злила» анкетні дані відділку та поїхала з обшуками до начальника: поліцейська з Куп’янська підозрюється у держзраді

Слідчі Територіального управління ДБР у Полтаві повідомили підозру уродженці Куп’янська Харківської області Ользі Жуковій у державній зраді.

Текст підозри опублікував Офіс Генпрокурора.

За матеріалами справи, 33-річна громадянка Жукова у званні капітана поліції на момент вчинення злочину працювала на посаді спеціаліста-криміналіста сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

З кінця березня Жукова начебто погодилась на співпрацю з представниками РФ. За версією слідства, вона повідомила анкетні дані поліцейських Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області, фактичні адреси їх мешкання, відомості про вид і кількість табельної вогнепальної зброї, а також погодилася взяти учать у відшукуванні службової оргтехніки і табельної зброї поліцейських.

16 травня вона разом із представниками РФ прибула за місцем мешкання свого керівника — начальника сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області, де на той час перебувала його матір. Як сказано у підозрі, Жукова провела обшук і нічого не знайшла.

Тоді підозрювана повідомила представникам військового формування РФ про наявність у начальника будинку в смт Ківшарівка Куп’янського району та житла батьків дружини керівника в Куп’янська і запропонувала поїхати туди для обшуку. З собою у автомобіль з позначкою «Z» Жукова та військові забрали матір начальника.

У будинку батьків дружини керівника, погрожуючи арештом брата дружини, підозрювана провела обшуки з кінологічними собаками. Нічого не знайшовши, підозрювана наголосила рідним керівника про необхідність видачі табельної вогнепальної зброї, закріпленої за ним, для чого надала присутнім додатковий час, після цього разом із представниками військових формувань РФ поїхала на автомобілі з позначкою «Z». // Судовий репортер