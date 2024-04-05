Зменшення призовного віку. Чого очікувати тим, хто досяг 25 років
Призовний вік в України зменшили з 27 до 25 років. ТЦК будуть викликати українців, які досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.
Після набрання чинності закону про зменшення призовного віку територіальні центри комплектування будуть викликати громадян для уточнення облікових даних. Вказаній категорії військовозобов’язаних потрібно буде пройти медичний огляд, після чого будуть оформлені відповідні військово-облікові документи.