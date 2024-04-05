Зменшення призовного віку. Чого очікувати тим, хто досяг 25 років

Призовний вік в України зменшили з 27 до 25 років. ТЦК будуть викликати українців, які досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Як пояснюється, громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.