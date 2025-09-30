ЗМІ ідентифікували 13 командирів російських окупантів, причетних до злочинів у Бучі (фото)

Британське видання The Sunday Times опублікувало інформацію про 13 російських командирів, яких звинувачують у воєнних злочинах у Бучі на початку 2022 року.

Особи командирів були встановлені незалежними юристами та слідчими, використовуючи розвідувальні дані з відкритих джерел, і всі 13 осіб були підтверджені українськими правоохоронцями.

Вісім імен були перевірені Офісом генпрокурора України і підтверджені офіційними повідомленнями про підозру, які були видані Києвом як попередній крок до можливого офіційного судового переслідування в місцевих судах та Міжнародному кримінальному суді. П’ять осіб було ідентифіковано за допомогою повідомлень, виданих щодо їхніх підлеглих, з перехресними посиланнями на загальнодоступні російські військові записи. Ці офіцери не мають індивідуальних повідомлень про підозру.

Видання зазначає, що понад 80 солдатів під їхнім спільним командуванням вже було офіційно ідентифіковано як підозрюваних у скоєнні злочинів у Бучі. Багато інших брали участь, але досі не вдалося їх ідентифікувати.

Імена підозрюваних командирів були підтверджені на основі інформації фахівців юридичного фонду Global Rights Compliance.

На чолі списку стоїть командувач Східного військового округу на початку війни в Україні, генерал-полковник Олександр Чайко. До свого призначення він командував російськими військами в Сирії, де був підданий санкціям з боку Великої Британії за наказ про напад на лікарні та школи в Ідлібі, в результаті якого загинуло 1600 цивільних осіб.

Одним із командирів середньої ланки був Сергій Чубарикін, нині генерал-майор, який на той час підпорядковувався безпосередньо Чайку. Він командував 76-ю гвардійською повітряно-десантною дивізією, що входила до складу Східного військового округу. Як і Чайко, він служив у Сирії, підтримуючи диктатуру Башара Асада. Саме солдати під його командуванням, як стверджується, скоїли більшість військових злочинів у місті, включаючи страти, тортури та масові грабежі.

Чайку і Чубарикіну були висунуті звинувачення у скоєнні військових злочинів.

Підпорядковувався їм Артем Городілов, командир, який очолював 234-й полк.

Повідомлення про підозру Городілову не надсилалося, але джерела в СБУ заявили, що, на їхню думку, він був співучасником злочинів своїх підлеглих. Аналіз українських юридичних документів показав, що війська під його командуванням були звинувачені у скоєнні щонайменше 40 військових злочинів під час місячної окупації Бучі, що є найбільшою кількістю серед усіх підрозділів, дислокованих у цьому регіоні. Злочини включають вбивства, грабежі та зґвалтування. Серед документів, в яких перелічені кодові імена російських офіцерів, були докази того, що він діяв під позивним “Уран”.

Підполковник Азатбек Омурбеков був одним із найкривавіших командирів, дислокованих у Бучі під час окупації. Керівник 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, елітного піхотного підрозділу, він раніше був ідентифікований і підданий санкціям вісьмома окремими юрисдикціями, а також проти нього було винесено повідомлення про підозру.

Британський санкційний список звинувачує Омурбекова в “прямому командуванні” військами, причетними до вбивства цивільних осіб у Бучі. США заявили, що він особисто вчинив грубі порушення прав людини, включаючи позасудові вбивства.

У матеріалі також згадується Микола Соковіков, 28-річний лейтенант 5-ї гвардійської танкової бригади, який був заочно засуджений до довічного ув’язнення після судового процесу в Києві.

Використовуючи російські військові архіви, юридичні експерти встановили, що командиром лейтенанта був полковник Андрій Кондров, начальник 5-ї гвардійської танкової бригади, який вказаний як один із 13 командирів. Він був ідентифікований СБУ, хоча проти нього особисто не висунуто жодних підозр.

Іншими російськими командирами, які згадуються в матеріалі, є: генерал-полковник Олександр Санчик, генерал-полковник Валерій Солодчук, полковник Юрій Медведєв, підполковник Денис Суворов, полковник Олексій Толмачет, генерал-майор Володимир Селіверстов, генерал-майор Вадим Панков, полковник Сергій Карасьов.

Генпрокурор Руслан Кравченко у коментарі виданню підкреслив, що життєво важливо, щоб світ продовжував домагатися справедливості за злочини РФ, вчинені в Бучі та інших частинах України.

«Востаннє такий трибунал був після Другої світової війни. Але навіть сьогодні, на даний момент, злочинців переслідують за злочини, скоєні ними понад вісімдесят років тому… Якщо ми й надалі матимемо підтримку Великої Британії, ЄС і США, ми обов’язково досягнемо справедливого миру, і кожен воєнний злочинець буде покараний. Нехай це станеться через десять років, чи через двадцять, але це станеться», – сказав він.

Що передувало: У листопаді 2022 року інформаційне агентство Associated Press опублікувало розслідування про те, як російські війська на початку березня здійснювали масові вбивства у Бучі.

У грудні 2022 року журналісти The New York Times ідентифікували десятки російських військових, які вбивали цивільних у Бучі, йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового полку. // УК