ЗМІ підрахували, скільки точних ударів ЗСУ завдали по військових базах Росії за два тижні (інфографіка)

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Армія України завдала ударів по ворожих військових об’єктах, які знаходилися в 5-75 км від лінії фронту, дізналися журналісти.

Упродовж останніх двох тижнів — з кінця червня до початку липня, Збройні сили України завдали понад 10 точних ударів по базах військ Російської Федерації та по ворожих складах боєприпасів, які знаходилися на захопленій українській території.

В Україні за короткий час знищили понад 10 баз супротивника, з'ясували журналісти / фото BlackSky

В Україні за короткий час знищили понад 10 баз супротивника, з’ясували журналісти / фото BlackSky

ЗСУ завдали ударів по 14 ворожих військових об’єктах, які знаходилися в 5-75 км від лінії фронту, з’ясували кореспонденти «ВВС News Україна».

«…офіційно ні Генштаб ЗСУ, ні Міноборони Росії не повідомляли про такі випадки. Інформацію та відеодокази поширювали в соцмережах очевидці вибухів, військові журналісти та блогери по обидва боки, а також місцеві чиновники. Деякі випадки підтвердило також управління стратегічних комунікацій… ЗСУ», — наголошується в матеріалі.

В Україні за короткий час армія знищила понад 10 баз супротивника, з'ясували журналісти / скріншот з bbc.com

В Україні за короткий час армія знищила понад 10 баз супротивника, з’ясували журналісти / скріншот з bbc.com

УНІАН

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