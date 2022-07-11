ЗМІ підрахували, скільки точних ударів ЗСУ завдали по військових базах Росії за два тижні (інфографіка)

Армія України завдала ударів по ворожих військових об’єктах, які знаходилися в 5-75 км від лінії фронту, дізналися журналісти.

Упродовж останніх двох тижнів — з кінця червня до початку липня, Збройні сили України завдали понад 10 точних ударів по базах військ Російської Федерації та по ворожих складах боєприпасів, які знаходилися на захопленій українській території.

ЗСУ завдали ударів по 14 ворожих військових об’єктах, які знаходилися в 5-75 км від лінії фронту, з’ясували кореспонденти «ВВС News Україна».

«…офіційно ні Генштаб ЗСУ, ні Міноборони Росії не повідомляли про такі випадки. Інформацію та відеодокази поширювали в соцмережах очевидці вибухів, військові журналісти та блогери по обидва боки, а також місцеві чиновники. Деякі випадки підтвердило також управління стратегічних комунікацій… ЗСУ», — наголошується в матеріалі.

УНІАН