ЗМІ знайшли таємничого навідника, який став «очима» ЗСУ у Гостомелі (відео)

Йдеться про українського месника с позивним “РЕМ”, який організував власну групу супротиву в найпекельніший момент наступу війск РФ на Гостомель.

ЗМІ з’ясували подробиці щодо діяльності одного з українських захисників у Гостомелі, який під час висадки російського десанту біля аеродрому організував власну групу супротиву та став “очима” ЗСУ.

Йдеться про гостомельского месника Руслана с позивним “РЕМ”, якого в мережі називають “корегувальником з народу”. Він разом ще з 30-ма сміливцями зробив чималий внесок у звільнення Гостомеля й допомогав ЗСУ наводити артилерійський вогонь по окупантах, звітуючи у режимі реального часу про їхнє переміщення, повідомляється в сюжеті ТСН.

Під час спілкування зі ЗМІ Руслан розповів, що вже станом на 8-му ранку 24-го лютого на аеродромі Гостомеля перебувало не менше 34 ворожих літаків. Під вечір, після зіткнень з українськими силами, окупантам вдалося зайняти майже все летовище.

Тоді Руслан разом зі своїм товаришем Генадієм організували власну опорну позицію у недобудові поряд з аеродромом та почали гатити по росіянах, передаючи “скріни” з даними їх розташування ЗСУ. За словами Генадія, окупанти не знали, наскільки масштабна група їм протидіє, тому побоювалися прямих зіткнень, обстрілюючи прилеглі будівлі просто навмання.

“У будь-якому випадку ми показали, що ми є, це необхідно. У всіх тактичних підручниках, книгах пишеться: якщо ви зустріли ворога, необхідно зустріти щільним вогнем. Там люди, а люди бояться, вони розуміють, що їх бачать, по них стріляють”, – каже Генадій

Це також вплинуло на темпи просування військ РФ до столиці України. Руслан відзначив, що своє завдання стримати ворога до приходу наших бойових підрозділів – його команда виконала на 100%.

Попри те, що на своїй позиції в Гостомелі Руслан вже офіційно не був військовим, він має чималий бойовий досвід: раніше він активно воював з ворогом на сході України та, зокрема, захищав Донецький аеропорт у 2014 році.

В сюжеті наголошують, що хоч український месник має прізвище “корегувальника з народу”, все ж “Очі Гостомеля” – були впевнені та професійні у своїй справі по ліквідації росіян.

УНІАН