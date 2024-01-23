Знайдену в Києві бойову частину російської ракети вивезли за межі міста

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Піротехніки Мобільного рятувального центру Державної служби з надзвичайних ситуацій вивезли з місця падіння в Києві бойову частину ракети Х-101, яка впала під час ранкової ракетної атаки російської армії в ранці у вівторок.

Як повідомила пресслужба ДСНС, знайдену  у Святошинському районі  бойову частину ракети Х-101 безпечно вивезли з місця падіння.

За іншою адресою сапери вилучили уламки ракети, що не становили жодної загрози.

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Зазначимо, що через масовану ракетну атаку російських нападників вранці 23 січня у Києві одна особа знаходиться в стані клінічної смерті, ще 21 – потерпілі, в тому числі троє дітей.

Так, у  Святошинському районі загорілись два автомобілі біля 5-поверхового житлового будинку та зруйновано балкон цього ж будинку.

В іншому місці сталося загоряння в трьох квартирах та зруйновані балкони з 1 по 5 поверх. Мешканка однієї із квартир  знаходиться в стані клінічної смерті, лікарі борються за її життя.

У Солом’янському районі частково зруйновано будівлю спортивного комплексу «Укрзалізниці» та зафіксовано руйнування іншої будівлі.

Також були пошкодження в Подільському районі міста.

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