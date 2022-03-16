Знищеним «Азовом» генерал-майором РФ виявився Олег Мітяєв, відомий звірствами у «ДНР» і Сирії

Це п’ятий знищений в Україні генерал РФ.

Від початку війни в Україні підтверджено щонайменше 10 загиблих із числа вищого військового командування ЗС РФ.

Уночі на 16 березня Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив список високопосадовців російської армії, які «грузом- 200» попрямували вслід за російським військовим кораблем.

Так, за даними ЦПД, українська армія «приземлила»:

генерал-майора Тушаєва Магомеда

генерал-майора Герасимова Віталія

генерал-майора Колесникова Андрія

полковника Захарова Андрія

полковника Порохню Сергія

полковника Ніколаєва Ігоря

підполковника Агаркова Юрія

підполковника Софронова Дмитра

підполковника Єрмоліна Михайла

Учора бійці окремого загону спецпризначення «Азов» Нацгвардії, які разом із ЗСУ захищають Маріуполь, показали результати удару по позиціях 22-ої окремої гвардійської бригади спецпризначення ГРУ Генштабу збройних сил РФ.

На фото добре видно потрощену техніку, зокрема одразу два найновіших бронеавтомобілі «Тайфун-К», кілька «Тигрів» та три БТР-82А.

Знищення орків 22 бригади ГРУ росії полком «Азов» pic.twitter.com/IIr78yD3JN — АЗОВ (@Polk_Azov) March 15, 2022

Окрім того, бійці «Азову» повідомили, що ними був ліквідований генерал-майор армії РФ. За даними низки ЗМІ, був знищений командир 150-ої мотострілецької дивізії Олег Мітяєв.

Це четвертий убитий в Україні генерал ЗС РФ і п’ятий – якщо рахувати з Росгвардією, повідомляє «Новинарня».

Він очолював 150 мсд – 150-ту мотострілецьку Ідрицько-Берлінську ордена Кутузова дивізію сухопутних військ ЗС Росії (в/ч 22179) з місцем дислокації в Новочеркаську Ростовської області. Це з’єднання входить до складу 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу.

За офіційними даними, формування дивізії відбувалося 2016 року. Тобто ця дивізія нова, створена спеціально для вторгнення до України.

Олег Мітяєв народився 1974 року в місті Оренбург. 1991 року закінчив суворовське училище. 1995-2007 – служив у Східно-Кавказькому окрузі.

Брав участь у військовій агресії РФ проти Україні ще з 2015 року, коли був командиром 1 омсбр, що діяла на Донбасі, в Кальміуському і Старобешівському районах Донецької області. Як комбриг під прикриттям т.зв. “ДНР” називався “полковник Дигало (Варавва) Микола Миколайович”. 2018 року був ідентифікований контррозвідкою СБУ.

11 червня 2016 року за організацію бойових дій незаконних збройних формувань на території України отримав військове звання “генерал-майор” (указ президента РФ №276).

У грудні 2016 року став командиром 201-ї військової бази ЗС РФ, що дислокується в Таджикистані.

2020 року став командиром 150-ї мотострілецької дивізії, що була створена протягом 2014-2016 років. Ця дивізія представляється як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, яка 1945 року штурмувала Рейхстаг у Берліні.

9 травня 2021 року Мітяєв керував парадом на російській базі Хмеймім у Сирії. // LB.ua