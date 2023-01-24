Зниклих біля Соледару британських волонтерів знайшли – їх вбили під час проведення гуманітарної евакуації

Чоловіки намагалися врятувати літню жінку, коли в їх автомобіль потрапив снаряд.

Зниклі на початку січня в Донецькій області британські волонтери знайдені, вони були вбиті при спробі гуманітарної евакуації з Соледара.

Про це йдеться в заяві сім’ї Крістофера Перрі, опублікованій Sky News. За їх словами, чоловік прибув в Україну в березні, “в найтемнішу годину початку російського вторгнення” і врятував понад 400 життів і безліч покинутих тварин.

“Ми ніколи не думали, що будемо прощатися з Крісом, коли у нього попереду було таке повне життя. Він був турботливим сином, чудовим братом, найкращим другом для багатьох і люблячим партнером. Він любив скелелазіння, їзду на велосипеді, біг і стрибки з парашутом і хотів подорожувати по світу”, – повідомила його сім’я.

Сім’я Ендрю Бегшо повідомила журналістам, що волонтери намагалися врятувати літню жінку з Соледара, коли в їх машину потрапив артилерійський снаряд.

“Ендрю було 47 років, він був неодружений. У нього був брат, дві сестри та сім племінників та племінниць. Він був науковим дослідником у галузі генетики, але з квітня минулого року працював волонтером в Україні. Ми хочемо, щоб його смерть не була марною. Ми серед багатьох батьків, які сумують за смертю своїх синів і дочок. Ми закликаємо цивілізовані країни світу зупинити цю аморальну війну і допомогти українцям позбавити свою батьківщину від агресора”, – йдеться в їх заяві.

Розшук волонтерів на Донбасі

Нагадаємо, що про зникнення Крістофера Перрі та Ендрю Бегшо стало відомо 7 січня.

У поліцію повідомили, що напередодні волонтери виїхали з Краматорська в Соледар, після чого зв’язок з ними був втрачений.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за пунктом 1 частини 2 статті 115 (“Зниклі безвісти”) Кримінального кодексу України. // УНІАН