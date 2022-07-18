Знищено командний пункт і два десятки одиниць техніки. У ЗСУ відзвітували про роботу авіації 17 липня

В результаті авіаційних ударів Збройних сил України 17 липня російські війська зазнали великих втрат. Зокрема, знищено командний пункт та близько двадцяти одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників під прикриттям винищувальної авіації Повітряних сил продовжують доносити до окупантів переконливі аргументи у вигляді бомб і ракет”, – йдеться в повідомленні.

Так, 17 липня російське командування недорахувалося:

трьох десятків військових;

до двадцяти одиниць техніки;

командно-спостережний пункт роти;

взводний опорний пункт.

“Протиповітряна оборона продовжує контролювати повітряний простір на підконтрольній території. За минулу добу збито один БПЛА противника”, – додали у ПС ЗСУ.

Також зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії авіація Збройних сил України завдала 1750 авіаударів по окупантам.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Збройні сили України знищили ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області.