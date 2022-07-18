Знищено командний пункт і два десятки одиниць техніки. У ЗСУ відзвітували про роботу авіації 17 липня
В результаті авіаційних ударів Збройних сил України 17 липня російські війська зазнали великих втрат. Зокрема, знищено командний пункт та близько двадцяти одиниць техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.
“Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників під прикриттям винищувальної авіації Повітряних сил продовжують доносити до окупантів переконливі аргументи у вигляді бомб і ракет”, – йдеться в повідомленні.
Так, 17 липня російське командування недорахувалося:
- трьох десятків військових;
- до двадцяти одиниць техніки;
- командно-спостережний пункт роти;
- взводний опорний пункт.
“Протиповітряна оборона продовжує контролювати повітряний простір на підконтрольній території. За минулу добу збито один БПЛА противника”, – додали у ПС ЗСУ.
Також зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії авіація Збройних сил України завдала 1750 авіаударів по окупантам.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Збройні сили України знищили ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області.
Також за добу ЗСУ ліквідували 150 російських військових. При цьому з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38450 військовослужбовців.