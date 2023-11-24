Знищено засоби ППО та РЛС окупантів: у Джанкої уражена російська військова частина

В окупованому Криму в Джанкої була уражена військова частина росіян, в результаті чого були знищені засоби протиповітряної оборони, радари та особовий склад.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал “Кримський вітер”, передає УНН.

У Джанкої уражена військова частина. Знищено ППО та РЛС рашистів, а також особовий склад – йдеться в дописі.

У ніч на 24 листопада, міноборони рф повідомляло про атаку українських дронів атакували об’єкти в тимчасово окупованому Криму та на території рф. Тоді повідомлялося, що в Джанкої пролунало до десяти вибухів.

Вранці 24 листопада у міноборони рф заявили, що вночі російська ППО збила над окупованим півостровом 13 БПЛА. росіяни запевнили, що жоден з безпілотників не зміг подолати їхню лінію ППО.