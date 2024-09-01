Зниження мобілізаційного віку до 50 років: петиція до Зеленського набрала необхідні голоси

Її підписали понад 25 тисяч людей.

Петиція про зменшення мобілізаційного віку до 50 років набрала необхідну кількість голосів, її має розглянути президент України.

5 липня Андрій Азаров оприлюднив у офіційному інтернет-представництві президента електронну петицію під номером 22/229766-еп. Він закликає зменшити мобілізаційний вік чоловіків з 60 до 50 років. На думку автора звернення, це рішення поліпшить економічний стан в країні.

Петиція набрала вже 25 тисяч 213 голосів з 25 тисяч необхідних. Згідно з процедурою, тепер її має розглянути Володимир Зеленський. Після цього на сайті з’явиться його відповідь. // УНІАН