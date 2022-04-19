Зомбовані пропагандою росіяни не вірять навіть рідним, які зізнаються у звірствах в Україні (аудіо)

Так, у розмові зі своєю матір’ю загарбник прямо говорить, що вони вбивають мирне населення та дітей.

На це вона відповідає: «Нет, вы не убиваете гражданских и детей!… Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне!».

Російські ЗМІ втовкли у її голову, що в них «велика справа в Україні», і вона щиро в це вірить.

«Сынок, не теряйте боевого духа! Ты бы только видел, что они там творят! Ты знаешь, вы делаете великое дело!» — наголошує вона.

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Тепер не дивно, чому понад 70% росіян підтримують війну в Україні. Вони більше вірять телевізору, ніж своїм синам-окупантам.

Але для усіх «зомбованих» хочемо нагадати: уже понад 20 тис. російських військових заплатили за це своїм життям.

#СБУ

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

Служба безпеки України