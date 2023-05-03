Зрадив присязі на вірність Україні –  підозрюється колишній поліцейський із Приморська

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури колишньому працівнику поліції повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Запорізької обласної прокуратури.

За даними слідства, наприкінці квітня 2022 року співробітник структурного підрозділу Бердянського райвідділу поліції ГУ Нацполіції в Запорізькій області, зрадивши присязі, вступив до лав псевдоправоохоронного органу “Приморский ОП УВД по городу Бердянску и Бердянскому району”.

Співпрацюючи з ворогом, правоохоронець брав участь у фільтраційних заходах із виявлення серед місцевих мешканців учасників АТО/ООС та проукраїнськи налаштованих громадян. Встановлював серед населення власників вогнепальної зброї, яку вилучали на користь окупаційного правоохоронного органу. Агітував жителів окупованої території не чинити опір та схиляв до співпраці з «новою» владою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.