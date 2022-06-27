Зросла кількість жертв російського ракетного удару по Кременчуку (відео)

Загинуло щонайменше 10 відвідувачів торговельного центру.

Рятувальна операція у торговельному центрі «Амстор» у Кременчуку триває. Знайдено тіла 10 загиблих.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер», — заявив Лунін.

Він також додав, що додаткової потреби в крові для потерпілих після удару в Кременчуці наразі немає. Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі. Лікарі працюють.

УНІАН