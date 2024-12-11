ЗСУ атакували єдиний у Росії завод, здатний ремонтувати та обслуговувати Ту-95МС

Окрім того, на цьому підприємстві росіяни намагаються побудувати борти А-50 та А-100.

Річ у тому, що це єдине підприємство, яке може ремонтувати та обслуговувати літаки Ту-95МС — носії крилатих ракет класу Х-101 та Х-55. Тож Храпчинський наголосив, що нічний удар є потужним, адже він зменшує можливості ремонту цих бортів.

“Додатково треба відзначити, що на цьому підприємстві виготовлялися А-50. А також вони намагаються побудувати там А-100. Тобто це літак дальнього радіолокаційного виявлення, — додав експерт. — Тому задач щодо ударів по цьому підприємству вдосталь”.