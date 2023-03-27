ЗСУ контролюють Бахмут та логістичні шляхи: військовий розповів про ситуацію в місті

Спроби прориву росіян зменшилися, оперативних успіхів у них немає.

Ситуація у Бахмуті продовжує бути важкою, однак залишається під контролем ЗСУ. Як повідомив заступник командира третьої окремої штурмової бригади майор Родіон Кудряшов для “Еспресо”, росіяни поки не планують відмовлятися від взяття міста.

“Ворог не залишає намірів оточити, захопити Бахмут та позбавити місто логістичних шляхів. Ситуація залишається напруженою, але повністю контрольованою ЗСУ. На даний час логістичні шляхи й місто під контролем ЗСУ. Сили оборони продовжують успішно виконувати завдання щодо оборони цього напрямку”, – зауважив Кудряшов.

Майор запевняє, що завдяки українським Силам оборони вдалося виснажити ворога.

“Спроби ворога щодо прориву дійсно зменшилися. Але не завдяки тому, що ворог виснажився, а завдяки тому, що ЗСУ за цей час завдали такого ураження ворогу, що ворог зупинився. Оперативні успіхи щодо просування з боку ворога відсутні”, – додав Кудряшов.

Поточна ситуація на фронті: що відомо

Сьогодні зранку Генштаб повідомляв про відбиття понад 60 атак росіян. Загарбники найбільш активно ведуть наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

27 березня у Донецькій ОВА повідомили про влучання в готель та будівлю суду в Авдіївці. Окрім цього постраждала відразу ще кілька громад.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський знову відвідав Бахмут. Він заявив, що ситуація у місті стабільно важка. // УНІАН