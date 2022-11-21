ЗСУ ліквідували ще 390 окупантів: Генштаб оновив інформацію про втрати ворога

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Росія з початку повномасштабної війни втратила вже 84 600 своїх військових. Українські захисники за останню добу знищили ще 390 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 21 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 84 600 (+390) осіб ліквідовано,
  • танків – 2892 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 5822 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1870 (+2) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО – 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
  • крилаті ракети – 480 (+0),
  • кораблі/катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7) од,
  • спеціальна техніка – 161 (+0).
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