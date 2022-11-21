ЗСУ ліквідували ще 390 окупантів: Генштаб оновив інформацію про втрати ворога
Росія з початку повномасштабної війни втратила вже 84 600 своїх військових. Українські захисники за останню добу знищили ще 390 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 21 листопада орієнтовно склали:
- особового складу – близько 84 600 (+390) осіб ліквідовано,
- танків – 2892 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 5822 (+5) од,
- артилерійських систем – 1870 (+2) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО – 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
- крилаті ракети – 480 (+0),
- кораблі/катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7) од,
- спеціальна техніка – 161 (+0).