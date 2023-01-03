ЗСУ ліквідували ватажка групи кілерів, який воював у складі «вагнерівців» (фото)

Окупанта закрили у в’язницю на 25 років за вбивства та замахи.

Українські воїни “мінуснули” ще одного зека-“вагнерівця”. У чорному пакеті додому повернувся лідер організованого злочинного угрупування кілерів із Саратовської області Андрій Бережних. У 2012 року він загримів за ґрати на 25 років.

Як повідомляють російські правозахисний портал Gulagu.net та Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, на рахунку Бережних 7 вбивств і 10 замахів на вбивство. У колонії його завербував власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин.

“ВЧК-ОГПУ стало відомо про загибель на території України лідера ОЗУ кілерів із Саратовської області, засудженого до 25 років ув’язнення. Вже в колонії він був завербований у ПВК “Вагнер” і відправлений до зони СВО на територію України. Там він брав участь у бойових діях і був убитий”, – пише канал.

Андрій Бережних (змінив прізвище на Бородич) організував ціле організоване злочинне угруповання, яке займалося тероризуванням підприємців російського Балаково з середини 1990-х років. ОЗУ Бережних усувало конкурентів, а також вбивало “з помсти та особистих неприязних стосунків”. Кілери мали на озброєнні автомати Калашнікова, пістолети, гранатомет, мисливські рушниці, гранати та вибухівку.

Учасникам ОЗУ інкримінували вбивство 7 осіб, замах на вбивство 10 осіб, заподіяння шкоди майну потерпілих у сумі майже 489,5 тис. рублів. Перші три доведені вбивства Бережних скоїв ще 1994 року.

У січні 2011 року кілера затримали, а через рік запроторили на ґрати на 25 років, хоча прокуратура просила для нього довічне. Втім, Бережних з легкістю вийшов з колонії, підписавши контракт з ПВК “Вагнер”.

“Рідним повідомили про смерть злочинця у стандартній формі, що Бережних загинув смертю хоробрих у бою”, – додає канал. // УНІАН