ЗСУ на Харківщині збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34

Українські зенітно-ракетні війська збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Літак ворога було знищено на Харківщині.

У парі з іншим винищувачем підбитий літак атакував позиції українських воїнів – і поплатився за це. Про це І повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ворожий літак, за словами військового, був збитий українцями напередодні в Ізюмі.

«12 червня близько десятої ранку в районі Ізюму на Харківщині зенітні ракетні Повітряні Сили ЗС України вразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Російські літаки працювали в парі, атакуючи позиції українських захисників. Після потрапляння в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс . Пілоти другого – вирішили випробувати долю», — сказав Ігнат.

За словами спікера ЗС ЗСУ, зухвалі російські пілоти поплатилися за нахабство.

«Нех@й щаст@ть!» — відповіли зенітники і збили зухвалу «сушку», привітавши таким чином окупантів із «днем Росії», — зазначив Ігнат.

Він також уточнив, що ворожий літак упав на тимчасово окуповану територію. Наразі українські розвідники встановлюють, чи вдалося вижити пілотам.

Також Ігнат зазначив, що того ж дня зенітним ракетним підрозділом було збито російський БПЛА «Орлан-10».

Впродовж доби ударна авіація повітряних сил здійснила кілька авіанальотів на ворожі позиції окупаційних військ. Завдано потужних ударів по накопиченню ворожої техніки, живій силі супротивника. Внаслідок повітряного удару знищено склад ракетно-артилерійського озброєння. // Obozrevatel