ЗСУ на півдні знищили 22-х російських військових і три ворожі танки

На півдні противник продовжує облаштування й укріплення рубежів оборони, активних наступальних дій наразі не веде.

Про це повідомляє у Фейсбуці Оперативне командування «Південь».

«Протистояння переважно відбувається на рівні артилерійських дуелей. Задіяно важку ствольну і реактивну артилерію», — йдеться у повідомленні.

По передмістю Миколаєва ворог продовжує обстріли сто п’ятдесят двох міліметровим калібром. Руйнуючи будівлі, розриваючи поля, ворог продовжує тиснути на Миколаївщину, створюючи враження своєї присутності, аби приховати суттєві поступки територією області.

Натомість з українського боку ворог зазнає суттєвого ураження і тиску з повітря: протягом доби пара гелікоптерів, пара штурмовиків та винищувач завдали трьох потужних ударів по ворожих позиціях. Зафіксовано влучення у скупчення противника та склад боєприпасів. Підтверджені втрати противника становлять 22 рашисти, три танки Т-62, два БМП та три одиниці автомобільної техніки.

Корабельне угруповання росіян знов зазнало кількісних змін, але не змінило завдань та загроз. Наразі північно-західну частину Чорного моря пильнують чотири ракетні кораблі, підводний човен та три великі десантні кораблі. 36 крилатих ракет типу «Калібр» споряджені в напрямку всієї України. // Укрінформ