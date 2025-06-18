ЗСУ отримали новий ударний дрон французького виробництва з дальністю до 25 км

ЗСУ почали масово використовувати новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKAR, розроблений французькою компанією KNDS France у співпраці з DELAIR та EOS Technologie.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії KNDS Group.

У компанії зазначають, що новий ударний безпілотник належить до лінійки MATARIS, яка містить кілька моделей з різною дальністю польоту та призначенням.

Розробники додають, що MV-25 OSKAR уже отримав схвальні відгуки від різних підрозділів ЗСУ. Його розробка та впровадження зайняли лише два роки, а перші бойові випробування відбулися у червні 2024 року.

Згідно концепції цей ударний дрон призначений для ураження піхоти та легкоброньованої техніки. Він оснащений осколково-фугасною боєголовкою масою 550 грамів і здатний діяти на дистанції до 25 км, перебуваючи у повітрі до 45 хвилин.

За словами представників компанії-розробника, MV-25 OSKAR легкий у розгортанні і не потребує злітно-посадкової смуги, або підготовленої місцевості. Апарат має низьку радіолокаційну помітність та використовує стійкий до перешкод канал передачі даних, що дає змогу здійснювати навігацію в умовах відсутності супутникового сигналу.