ЗСУ потужно вдарили по окупантах на Кінбурнській косі: розкрито втрати ворога

За минулу добу на півдні ЗСУ виконали понад 160 вогневих завдань: знищено міномет, човни ДРГ окупантів тощо.

Українські військові знищили на Кінбурнській косі (Миколаївська обл.) реактивну систему залпового вогню “Град” російських окупантів, повідомляє оперативне командування “Південь”.

“За минулу добу нашими ракетно-артилерійськими та авіаційними підрозділами виконано понад 160 вогневих завдань. За результатами бойової роботи в зоні відповідальності ворожі підрозділи зменшено на 13 рашистів. На Кінбурнській косі підтверджено ліквідацію ворожої реактивної системи залпового вогню “Град”, на лівобережжі – пускової установки ЗРК С-300″, – йдеться у повідомленні.

Крім того, знищено склад з боєприпасами в районі Нової Каховки (Херсонщина), два безпілотних розвідники, два моторних човни, які були підготовлені до використання ворожими діверсійно-розвідувальними групами. Також знищено артилерійський радіолокаційний комплекс, 120-мм міномет і автомобільну техніку.

Ситуація на Кінбурнській косі – що відомо

Наразі Кінбурнська коса залишається “сірою зоною” на півдні країни: її не контролює ні Україна, ні Росія. Будь-які спроби ворога осісти на цій території закінчуються фіаско.

Водночас сухопутний коридор дозволяє окупантам перекидати туди зброю і важку техніку.

Саме на Кінбурнській косі та групі островів на Дніпрі у січні проходила лінія південного фронту.

ЗСУ зосереджені на знищенні бойових потужностей ворога ударами по тилах. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, на сьогодні у цій ділянці боїв цивільних не залишилося. // УНІАН