ЗСУ потужно вдарили по окупантах на Кінбурнській косі: розкрито втрати ворога

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За минулу добу на півдні ЗСУ виконали понад 160 вогневих завдань: знищено міномет, човни ДРГ окупантів тощо.

Українські військові знищили на Кінбурнській косі (Миколаївська обл.) реактивну систему залпового вогню “Град” російських окупантів, повідомляє оперативне командування “Південь”.

Наразі Кінбурнська коса залишається «сірою зоною»/ Юрій Куліков

“За минулу добу нашими ракетно-артилерійськими та авіаційними підрозділами виконано понад 160 вогневих завдань. За результатами бойової роботи в зоні відповідальності ворожі підрозділи зменшено на 13 рашистів. На Кінбурнській косі підтверджено ліквідацію ворожої реактивної системи залпового вогню “Град”, на лівобережжі – пускової установки ЗРК С-300″, – йдеться у повідомленні.

Крім того, знищено склад з боєприпасами в районі Нової Каховки (Херсонщина), два безпілотних розвідники, два моторних човни, які були підготовлені до використання ворожими діверсійно-розвідувальними групами. Також знищено артилерійський радіолокаційний комплекс, 120-мм міномет і автомобільну техніку.

Ситуація на Кінбурнській косі – що відомо

Наразі Кінбурнська коса залишається “сірою зоною” на півдні країни: її не контролює ні Україна, ні Росія. Будь-які спроби ворога осісти на цій території закінчуються фіаско.

Водночас сухопутний коридор дозволяє окупантам перекидати туди зброю і важку техніку.

Саме на Кінбурнській косі та групі островів на Дніпрі у січні проходила лінія південного фронту.

ЗСУ зосереджені на знищенні бойових потужностей ворога ударами по тилах. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, на сьогодні у цій ділянці боїв цивільних не залишилося. // УНІАН

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