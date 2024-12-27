ЗСУ вдарили HIMARS по російському штабу на Запоріжжі, ліквідувавши офіцерів
Сили оборони ліквідували трьох офіцерів російської армії у Запорізькій області. Окупанти з’їхались на нараду та були ліквідовані HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
Деталі операції
Співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ, які беруть участь у війні проти України у Запорізькій області.
“Після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідники розробили план операції, до якої силами й засобами долучились ОУВ “Таврія”, СБС і тактична група “Тайфун” СБУ”, – зазначили в ГУР.
Як розповіли розвідники, одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони.
Кого вдалось ліквідувати
Внаслідок операції ліквідовано троє офіцерів російських окупаційних військ:
- капітан Нагорний Дмитро Олегович, командир 1 батальйону 135-го мотострілецького полку ЗС РФ;
- капітан Крохмальов Григорій Олександрович, заступник начальника штабу з розвідки, начальник розвідки 135-го мотострілецького полку ЗС РФ;
- капітан Фомін Юрій Вікторович, командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази ЗС РФ.
Також знищено 5 одиниць автомобільної техніки окупантів.