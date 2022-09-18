ЗСУ вдарили по автовокзалу e Сватовому, де жили окупанти (фото)
Українські військові завдали точкового удару по автовокзалу у Сватовому Луганській області. Саме тут базувалися окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
“Бавовна” у Сватовому. Автовокзал, всередині якого проживали рашисти. Тепер 200, 300…” – написав він.
Як повідомлялося, українська авіація за минулу добу вдарила по 13 районах зосередження живої сили та техніки росіян у Луганській області. Також було атаковано три зенітні ракетні комплекси окупантів.