ЗСУ відбили декілька наступів ворога за Бахмутським і Словʼянським напрямками, – речник Міноборони

Ворог не полишає спроб повного захоплення Донецької і Луганської областей.

Ворог продовжує переважати нас у техніці та артилерії. Основною метою на цьому етапі все ще залишається вихід на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини, забезпечення стійкості сухопутного коридору між Ростовською області і АР Крим та блокування українських комунікацій в Чорному морі. Сили оборони активно обороняються та завдають російській армії значних втрат.

Про це речник міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив на брифінгу.

«У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Командування ворога не рахується з втратами і намагається захопити якомога більше територій України», – заявив він.

Російські війська продовжують застосовувати тактику часів Другої світової війни – оточення українських військ та захоплення нових територій. Особливого значення ворог надає досягненню значної переваги, особливо в артилерії та бронетехніці, практично не застосовуючи маневрів піхотою.

У Сєвєродонецьку саме в піхотних підрозділах окупанти несуть значні втрати. Ворог просувається лише після застосування штурмової авіації.

12 червня чотири дальні бомбардувальники Ту-22 М3 з акваторії Азовського моря здійснили запуски щонайменше трьох крилатих ракет Х-22 в Селідовому і Покровському. З акваторії Чорного моря того ж дня випустили до чотирьох ракет морського базування типу «Калібр» по обʼєктах цивільної і військової інфраструктури України в Тернопільській області.

Донецький напрямок. ЗСУ стримують наступ окупантів, які намагаються оточити наші війська в районах Сєвєродонецька і Лисичанська та блокувати шляхи постачання з Бахмута. Противник має значні втрати.

Лиманський. Активних бойових дій з боку росіян немає, але вони продовжують обстріли позицій захисників в районах Маяків (20 км на півночі Словʼянська) і Сєрєбрянки.

Сєвєродонецький. ЗСУ протистоять штурмовим діям усередині міста. Ворог наразі контролює центр Сєвєродонецька. Тривають бойові дії високої інтенсивності.

Бахмутський. Українські підрозділи відбили штурм ворога у напрямках Вікторівка – Грубівка та Комишуваха – Врубівка. Щоб блокувати наші підрозділи, ворог відновив наступ у Золотому та намагається закріпитися на рубежі Роти і Миронівки. ЗСУ успішно стримали штурм ворога в напрямках Доломітне – Колима і Доломітне – Новолуганське (15 км від Бамута)

Ворог наступав тут, щоб оволідити панівними висотами, але захисники не дали окупантам досягти успіху.

В районі Покровська окупанти вели розвідку з безпілотником.

Курахівський. Росіяни з літаками Су-25 завдали авіадуару по позиціях наших військ у районі Красногорівки.

Авдіївський, Новопавлівський, Запорізький. Противник вів вогонь уздовж практично всієї лінії зіткнення, щоб завадити перекиданню наших резервів

Харківський. Українські війська ведуть бої з противником. Противник перейшов до позиційної оборони, щоб не допустити наші війська до кордону. Окупанти вели штурм в районі Тернова – Ізбицьке і закріпилися на північній околиці Старого Салтова. Здійснили дистанційне мінування біля Петрівки та вели повітряну розвідку біля Шестакова.

Словʼянський. Українські захисники успішно стримали наступ противника в районі с. Долина і Богородичне.

Південнобузький. Окупанти ведуть позиційну оборону і зосередились на утриманні зайнятих районів, ведуть розвідку.

Волинський і Поліський. Ситуація без суттєвих змін. Білоруси до семи батальйонів продовжують посилювати ділянку кордону в Гомельській і Брестській областях. Зберігається загроза завдання ракетних і авіаударів.

Сіверський. Росіяни утримають свої підрозділи на кордоні в Брянській і Курській областях. Це робиться, аби запобігти перекиданню наших військ. З артилерії і мінометів обстріляли сили оборони в районі Хрінівки Чернігівської області.

«Чорноморська і Азовська операційні зони. Російські кораблі продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведуть розвідку і намагаються надавати вогневу підтримку своїм військам», – зазначив Мотузяник.

У готовності до можливого застосування в акваторії Чорного моря станом на сьогодні перебуває шість кораблів з ракетами типу «Калібр». Можливий залп – до 36 ракет.

Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, ворог контролює близько 70% Сєвєродонецька. Українські захисники поступаються росіянам в артилерії. // LB.ua